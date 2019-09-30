В области прошел конкурс лучших молодых лесничих

30.09.2019 20:00 191

На прошлой неделе в Жуковском районе в селе Спас-Прогнанье прошли первые профессиональные соревнования молодых работников лесной отрасли, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области. По итогам девяти конкурсов жюри определило лучших лесничих до 30 лет. Первое место было присуждено Роману Фирсову из Медынского района. Второе и третье места заняли специалисты Жуковского лесничества - Михаил Киркинов и Кирилл Швец. Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.



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