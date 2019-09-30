Медработник из мести поставила мужчину на учет как алкоголика

В понедельник, 30 сентября, на прием к калужскому омбудсмену пришел житель одного из районов области.
Мужчина рассказал, что в 1999 году у него произошел конфликт с медработником.
В отместку женщина поставила его на учет, как алкоголика.
До недавнего времени гражданин об этом не подозревал.
И теперь, через много лет, калужанин пытается восстановить справедливость.
Уполномоченный посоветовал несколько путей решения проблемы: обратиться в суд, обратиться к главному наркологу области или пожаловаться в Росздравнадзор, сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Pixabay.com
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