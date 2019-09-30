Медработник из мести поставила мужчину на учет как алкоголика

30.09.2019 19:31 294

В понедельник, 30 сентября, на прием к калужскому омбудсмену пришел житель одного из районов области.

Мужчина рассказал, что в 1999 году у него произошел конфликт с медработником.

В отместку женщина поставила его на учет, как алкоголика.

До недавнего времени гражданин об этом не подозревал.

И теперь, через много лет, калужанин пытается восстановить справедливость.

Уполномоченный посоветовал несколько путей решения проблемы: обратиться в суд, обратиться к главному наркологу области или пожаловаться в Росздравнадзор, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Pixabay.com