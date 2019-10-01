Юный калужский дзюдоист завоевал «бронзу»

01.10.2019 07:09 289

С 27 по 29 сентября в Москве проходил открытый турнир по дзюдо, посвященный памяти полковника Д.И.Гулевича. В турнире приняли участие больше 500 человек. В упорной борьбе спортсмен СШОР «ДЕРЖАВА» Каданов Артем смог завоевать бронзовую медаль, сообщили на сайте спортшколы. Фото: СШОР «ДЕРЖАВА».



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