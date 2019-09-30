Клещи покусали 12 детей за минувшую неделю

30.09.2019 18:57 201

За период с 23 по 29 сентября в медучреждения области обратился 41 человек, пострадавших от укусов клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Среди укушенных - 12 детей.

В это же время лаборанты проверили 39 экземпляров паразитов, 6 из них оказались носителями болезни Лайма.

Фото: Pixabay.com