В Боровске столкнулись три автомобиля

30.09.2019 18:52 246

Около 3 часов дня в понедельник, 30 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровске.

Автомобили «Сузуки», «Форд Фокус» и «Камаз» столкнулись в микрорайоне «Рябушки» на повороте к монастырю.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

В ликвидации последствий аварии участвовали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС и бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.