Юные обнинцы заняли призовые места в турнире по Кудо

30.09.2019 18:44 189

В воскресенье, 29 сентября, в Иваново состоялся Межрегиональный турнир по Кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. В поединках приняли участие более 300 юных спортсменов. По итогам соревнований воспитанники обнинской спортивной школы «ДЕРЖАВА» заняли все призовые места. На страничке спортшколы опубликовали списки победителей: I место: Смирнов Артем, Жумаканов Максим, Юлдашев Ибрагим, Борисова Милана, Тумаш Милана, Мишуничева Арина, Макеева Надежда, Салогуб Сергей, Даниелян Слава, Любивый Игорь, Мишуничев Дмитрий, Симоненко Максим, Аветисян Арсен II место: Короткий Егор, Величкина Дарья, Аветисян Анжелика, Борисов Антон, Геворгян Геворг III место: Геворкян Арман, Алферов Егор, Терновенко Степан, Сухова Валерия Фото: СШОР «Держава».



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