Мужчина прибежал на крик соседки и скрутил вора

01.10.2019 08:17 603

В Калуге был задержан 28-летний житель Рязани, который подозревается в квартирной краже, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 30 сентября.

Молодой человек зашел в подъезд многоэтажки и стал дергать ручки всех квартир.

Одна из них оказалась не запертой, и злоумышленник проник в жилище, где попытался быстро отыскать что-нибудь ценное.

Хозяйка квартиры, увидев незнакомца закричала.

На ее крик прибежал сосед, который и задержал вора.

В ходе расследования выяснилось, что гражданин уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.