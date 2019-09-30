«Чери» и «Пежо» не разъехались в Людиновском районе

30.09.2019 16:31 263

В понедельник, 30 сентября, в 12:25 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Людиновском районе. Около деревни Манино столкнулись автомобили «Чери» и «Пежо 406». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС и медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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