Мошенники обокрали ветерана в Обнинске

В Обнинске к 87-летнему мужчине на улице подошла пара.
Мужчина и женщина представились работниками госучреждения и сообщили пенсионеру, что ему полагаются доплаты как ветерану.
Пожилой мужчина пригласил незнакомцев в дом, где в то время была его жена.
Гости обманом уговорили пенсионера показать сбережения.
Когда супруга потерпевшего стала задавать вопросы для чего это нужно, визитеры быстро ретировались.
После ухода мошенников пожилая пара недосчиталась 157 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 30 сентября.
Фото: Pixabay.com
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