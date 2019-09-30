«Рено» и «ВАЗ» столкнулись под Калугой

30.09.2019 15:33 124

В 12:22 в понедельник, 30 сентября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. На 13 километре трассы «Калуга-Медынь» столкнулись «Рено Логан» и «ВАЗ-2115». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, инспекторы ДПС и бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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