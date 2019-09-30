Деревьев на 1,5 миллиона вырубили в заповедном лесу

30.09.2019 13:18 444

Полиция проводит расследование по факту незаконной вырубки леса на особо охраняемой природной территории Износковского района, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 30 сентября. По версии оперативников 67-летний местный житель с 27 сентября 2017 по 15 января 2019 года вырубил 50,517 кубов лесных деревьев. Сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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