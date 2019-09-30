Кировскую пенсионерку заподозрили в торговле самогоном

30.09.2019 11:38 399

В одном из многоквартирных домов Кирова произошел взрыв.

К счастью, люди не пострадали.

Выяснилось, что причиной ЧП стала фляга с жидкостью, которую пожилая хозяйка квартиры оставила на плите.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 62-летняя женщина производила алкоголь с помощью самодельного аппарата, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 30 сентября.

Теперь стражи порядка проверяют, не торговала ли бабушка самогоном.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.