Лисицу с бешенством обнаружили в Жиздринском районе

30.09.2019 11:22 226

Исследование головного мозга лисы из деревни Яровщина Жиздринского района подтвердило, что животное болело бешенством, сообщил комитет ветеринарии в понедельник, 30 сентября.

В связи с этим проводятся специальные мероприятия по профилактике заболевания.

А всем владельцам животных рекомендовано проверять своих питомцев у ветеринаров, проводить вакцинацию кошек и собак против бешенства.

Фото: Pixabay.com.