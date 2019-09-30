Энергетики обесточили часть домов в Калуге из-за ремонтных работ

30.09.2019 10:47 333

В понедельник, 30 сентября, в ряде домов Калуги и пригородах отключили электричество в связи с проведением ремонтных работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 8-30 до 17-00 обесточили:

ул.1я Загородная 1-25,2-26;

ул.2я Загородная 1,2-24;

проезд 1-ый Загородный 1-9;

проезд 2-ой Загородный 1-33,10-38;

проезд 2-ой Крайний 1,2-10;

ул.Московская 291.

С 8-30 до 17-00 не будет электричества:

ул.Зерновая, д. 15,15а,30,30а;

ул. Смоленская, д. 3-27;2-22,13;13(а); 15;21,

ул.Баумана, д. 44;46;46(а); 48.

С 9-00 до 17-00 без электроэнергии останутся :

Никитье,

Никольское,

Шильниково,

Гулево,

Истомино,

Новоселки,

Муратовка,

Елизаветинка,

Сушки,

Андреевское,

Корекозево-лесхоз,

Ермолово (частично),

Красный городок (частично),

Николаевка (частично).

Фото: Pixabay.com