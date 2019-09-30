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Энергетики обесточили часть домов в Калуге из-за ремонтных работ

30.09.2019 10:47 1 333
Энергетики обесточили часть домов в Калуге из-за ремонтных работ

В понедельник, 30 сентября, в ряде домов Калуги и пригородах отключили электричество в связи с проведением ремонтных работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 8-30 до 17-00 обесточили:

  • ул.1я Загородная 1-25,2-26;
  • ул.2я Загородная 1,2-24;
  • проезд 1-ый Загородный 1-9;
  • проезд 2-ой Загородный 1-33,10-38;
  • проезд 2-ой Крайний 1,2-10;
  • ул.Московская 291.

С 8-30 до 17-00 не будет электричества:

  • ул.Зерновая, д. 15,15а,30,30а;
  • ул. Смоленская, д. 3-27;2-22,13;13(а); 15;21,
  • ул.Баумана, д. 44;46;46(а); 48.

С 9-00 до 17-00 без электроэнергии останутся :

  • Никитье,
  • Никольское,
  • Шильниково,
  • Гулево,
  • Истомино,
  • Новоселки,
  • Муратовка,
  • Елизаветинка,
  • Сушки,
  • Андреевское,
  • Корекозево-лесхоз,
  • Ермолово (частично),
  • Красный городок (частично),
  • Николаевка (частично).

Фото: Pixabay.com


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