Энергетики обесточили часть домов в Калуге из-за ремонтных работ

В понедельник, 30 сентября, в ряде домов Калуги и пригородах отключили электричество в связи с проведением ремонтных работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 8-30 до 17-00 обесточили:
С 8-30 до 17-00 не будет электричества:
С 9-00 до 17-00 без электроэнергии останутся :
Фото: Pixabay.com
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