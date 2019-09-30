Обнинец украл вытяжку из квартиры, где делал ремонт

30.09.2019 10:28 239

В одной из квартир Обнинска 43-летний местный житель делал ремонт. Мужчине приглянулась вытяжка на кухне у хозяйки дома. Злоумышленник украл устройство и продал. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД. Похитителю грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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