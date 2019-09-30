Лжепродавец стройматериалов «нагрел» покупателя на 200 тысяч

Житель Обнинска нашел в Интернете выгодное предложение по продаже 3D-панелей.
Мужчина связался с продавцом, сделал заказ и договорился, что оплатит товар при поставке.
В назначенное время приехала машина с товаром.
Покупатель осмотрел панели и перевел 199 тысяч рублей на счет, который сообщил «продавец».
Однако водитель, связавшись со своим руководством, сообщил, что деньги так и не поступили.
Оплата не прошла и через час.
Когда в очередной раз клиент попытался позвонить лжепродавцу, абонент уже был недоступен.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 29 сентября.
Фото: Pixabay.com
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