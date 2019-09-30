Лжепродавец стройматериалов «нагрел» покупателя на 200 тысяч

30.09.2019 09:59 300

Житель Обнинска нашел в Интернете выгодное предложение по продаже 3D-панелей.

Мужчина связался с продавцом, сделал заказ и договорился, что оплатит товар при поставке.

В назначенное время приехала машина с товаром.

Покупатель осмотрел панели и перевел 199 тысяч рублей на счет, который сообщил «продавец».

Однако водитель, связавшись со своим руководством, сообщил, что деньги так и не поступили.

Оплата не прошла и через час.

Когда в очередной раз клиент попытался позвонить лжепродавцу, абонент уже был недоступен.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 29 сентября.

Фото: Pixabay.com