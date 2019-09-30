Подросток украл мобильник и подарил его другу

30.09.2019 08:11 416

65-летняя жительница Калуги, оплачивая покупки в одном из супермаркетов, положила на стойку возле кассы свой мобильник.

Находившийся рядом 16-летний подросток подошел и незаметно похитил телефон. Украденный гаджет он в тот же день подарил своему другу.

Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию.

Стражи порядка по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 29 сентября.

Выяснилось, что несовершеннолетний правонарушитель уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.