Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Воскресенье, 29 сентября
$ 64.42 0.13
70.32 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Фура и микроавтобус столкнулись на Киевском шоссе

29.09.2019 15:31 0 243
Фура и микроавтобус столкнулись на Киевском шоссе

Около 4 часов утра в воскресенье, 29 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жиздринском районе.

На 331 километре Киевской трассы столкнулись фура «Скания» и микроавтобус «Мерседес Вито», сообщила пресс-служба МЧС.

В аварии пострадал один человек.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

«Мерседес» и «Хендай» не поделили дорогу в Обнинске 29.09.2019 15:22

Калужанин «увел» с чужой карты 68 тысяч 29.09.2019 11:20

«Фольксваген» и «Ниссан» столкнулись в Анненках 28.09.2019 17:07

Кассир магазина попала под статью за липовые возвраты 28.09.2019 14:01

«Спонсор» выманил у бизнесмена 180 тысяч 28.09.2019 13:37

Дача сгорела ночью в Ворсино 28.09.2019 13:36

В Дзержинском районе обнаружили тело мужчины 27.09.2019 18:54

Юным пешеходам вручили светоотражатели 27.09.2019 18:45

Пропавшую бабушку нашли 27.09.2019 18:32

Три улицы останутся без воды 1 октября 27.09.2019 18:28

Народные новости
363 1
nikol
1608 6
pandemonium
3323 29
Скорп

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд руб.

ВТБ разместил 9,5 млрд рублей бюджетных средств Красноярского края

ВТБ стал главным партнером всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»

ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.