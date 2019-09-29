Фура и микроавтобус столкнулись на Киевском шоссе

29.09.2019 15:31 243

Около 4 часов утра в воскресенье, 29 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жиздринском районе. На 331 километре Киевской трассы столкнулись фура «Скания» и микроавтобус «Мерседес Вито», сообщила пресс-служба МЧС. В аварии пострадал один человек. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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