«Мерседес» и «Хендай» не поделили дорогу в Обнинске

В 4:40 часов утра, в воскресенье, 29 сентября спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске.
На улице Курчатова столкнулись автомобили «Мерседес» и «Хендай».
В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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