«Мерседес» и «Хендай» не поделили дорогу в Обнинске

29.09.2019 15:22 126

В 4:40 часов утра, в воскресенье, 29 сентября спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске.

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