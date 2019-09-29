Калужанин «увел» с чужой карты 68 тысяч

29.09.2019 11:20 80

40-летняя жительница соседнего региона разместила в Интернете объявление о продаже мебели. Почти сразу ей позвонил незнакомец и заверил, что готов немедленно все выкупить. Обрадованная дама сообщила злоумышленнику реквизиты банковской карты и назвала пришедшие смс-коды. Однако вместо зачисления денег с кредитки было списано 68 тысяч. Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники установили, что преступником является 35-летний житель Малоярославецкого района. Мужчина уже дал признательные показания, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 28 сентября. Мошеннику грозит до 6 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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