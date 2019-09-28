Кассир магазина попала под статью за липовые возвраты

28.09.2019 14:01 107

Боровские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в одной из торговых точек, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 28 сентября.

Кассир одного из сетевых магазинов оформила несколько липовых возвратов по чекам, прошедшим за день, а деньги забрала себе.

Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: Pixabay.com