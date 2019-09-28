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«Спонсор» выманил у бизнесмена 180 тысяч

28.09.2019 13:37 0 105
«Спонсор» выманил у бизнесмена 180 тысяч

Обнинскому предпринимателю позвонил незнакомец и представился сотрудником госучреждения.

Мужчина предложил коммерсанту участие в спонсорской программе, по которой бизнесмену выделят деньги на строительство.

Предприниматель согласился и перевел на указанный счет задаток – 180 тысяч рублей. После чего телефон «спонсора» перестал отвечать.

Потерпевший обратился в отделение полиции.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что такие предложения поступили сразу нескольким коммерсантам в городе, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 28 сентября.

Однако бизнесмены, перезванивали в организацию, чьим сотрудником представлялся мошенник и выясняли, что заманчивое предложение – обман.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay.com


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