Дача сгорела ночью в Ворсино

28.09.2019 13:36 107

В час ночи в субботу, 28 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Боровском районе. Загорелась дача на улице Полевой в селе Ворсино. На месте происшествия работали 8 человек и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали, пострадавши нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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