В Дзержинском районе обнаружили тело мужчины

В Дзержинском районе обнаружили тело местного жителя, сообщает пресс-служба областного УМВД.
При опросе очевидцев полицейские установили личности потерпевшего и подозреваемого.
Последнего задержали: им оказался местный житель, который объяснил, что поссорился со своим знакомым..
Во время выяснения отношений, фигурант уголовного дела ударил оппонента по лицу и ушел. А потерпевший вышел на улицу и вскоре от полученных травм скончался.
Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью заключен под стражу.
Фото: pxhere.com.
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