В Дзержинском районе обнаружили тело мужчины

27.09.2019 18:54 223

В Дзержинском районе обнаружили тело местного жителя, сообщает пресс-служба областного УМВД.

При опросе очевидцев полицейские установили личности потерпевшего и подозреваемого.

Последнего задержали: им оказался местный житель, который объяснил, что поссорился со своим знакомым..

Во время выяснения отношений, фигурант уголовного дела ударил оппонента по лицу и ушел. А потерпевший вышел на улицу и вскоре от полученных травм скончался.

Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью заключен под стражу.

Фото: pxhere.com.