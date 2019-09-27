Юным пешеходам вручили светоотражатели

27.09.2019 18:45 128

В Малоярославце прошла акция «Пешеход, будь внимательнее!», сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

В рамках Всероссийской недели безопасности детям-пешеходам рассказали о правилах безопасного перехода проезжей части. Полицейские вручали участникам акции светоотражатели с пожеланиями не нарушать правила и быть внимательнее на дороге.

Внимание автоинспекторы уделили и родителям: напомнили, что именно они- главный пример для своих детей, поэтому сами должны соблюдать правила в повседневной жизни.

Фото: ГИБДД России по Калужской области.