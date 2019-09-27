Юные калужане сдавали нормативы ГТО

27.09.2019 16:04 140

В Кондрово на базе Дома спорта прошел фестиваль ГТО «Здоровая семья - залог счастливой жизни!», посвященный Дню дошкольного работника. В спортивном празднике приняли участие 20 семей Дзержинского района. Все участники попробовали сдать нормативы ГТО и получили сладкие подарки. Кстати, на этой неделе нормативы ГТО сдавали и воспитанники детского сада «Забава» в Калуге. К спорту приобщились и семь воспитателей. Фото: Министерство спорта Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей