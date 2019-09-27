Всероссийскую неделю безопасности поддержали в Жуковском районе

27.09.2019 14:25 152

Полицейские и школьники поддержали Всероссийскую неделю безопасности, которая проходит на территории региона с 23 по 27 сентября, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами школы провели познавательную викторину для учащихся начальных классов «Знатоки дорожных правил». Первый этап включал в себя теоретические вопросы по ПДД, второй – решение ситуационных задач, ребусов и собирание импровизированных пазлов с изображением дорожных знаков.

Первоклашки получили памятки по соблюдению правил дорожного движения и световозвращающие брелоки.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.