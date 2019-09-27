В аварии с КамАЗом есть пострадавшие

27.09.2019 14:09 264

Сообщение о ДТП на улице Московской поступило 27 сентября в 12 часов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Столкнулись две машины, одна из которых - КамАЗ. После этого грузовик наехал на препятствие.

В результате аварии есть пострадавший. На месте работали сотрудники скорой помощи, спасатели и госавтоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.