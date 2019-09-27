В аварии с КамАЗом есть пострадавшие

Сообщение о ДТП на улице Московской поступило 27 сентября в 12 часов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Столкнулись две машины, одна из которых - КамАЗ. После этого грузовик наехал на препятствие.
В результате аварии есть пострадавший. На месте работали сотрудники скорой помощи, спасатели и госавтоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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