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В Думиничском районе произошла массовая авария с пострадавшими

27.09.2019 10:28 0 214
В Думиничском районе произошла массовая авария с пострадавшими

Сразу три транспортных средства столкнулись в Думиничском районе на 283 километре автодороги «М-3 Украина», сообщает пресс-служба областного МЧС.

Столкнулись  автомобили «Хендай», «Рено Мастер». и автобус «Лиаз».  В результате ДТП есть пострадавшие. На месте работали медики скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 10 человек и 4 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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