В Думиничском районе произошла массовая авария с пострадавшими

27.09.2019 10:28 214

Сразу три транспортных средства столкнулись в Думиничском районе на 283 километре автодороги «М-3 Украина», сообщает пресс-служба областного МЧС.

Столкнулись автомобили «Хендай», «Рено Мастер». и автобус «Лиаз». В результате ДТП есть пострадавшие. На месте работали медики скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 10 человек и 4 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.