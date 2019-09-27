«Мерседес» столкнулся с мотоциклом на улице Московской

27.09.2019 09:00 365

Сообщение о ДТП на улице Московской поступило спасателям накануне, 26 сентября в 17 часов 20 минут, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Столкнулись автомобиль «Мерседес» и мотоцикл «Хонда». В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали медики, спасатели и госавтоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Причины аварии уточняются.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.