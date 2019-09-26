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Директор фирмы не выплатил зарплату и попал под статью

26.09.2019 19:18 0 145
Директор фирмы не выплатил зарплату и попал под статью

Прокуратура Жуковского района обнаружила, что фирма «ТД «Тигр» не платила 2 месяца зарплату 6 своим сотрудникам.

Сумма задолженности составила более 320 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 26 сентября.

Материалы проверки направили в следственный комитет.

На их основании следователи возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы» в отношении руководителя фирмы .

Фото: Pixabay.com


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