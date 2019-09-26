Женщина перевела мошенникам 48 тысяч за аваиабилеты

26.09.2019 18:58 171

31-летняя жительница Обнинска нашла в Интернете сайт с выгодными ценами на авиабилеты.

Женщина заполнила заявку и перевела на указанный счет более 48 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 сентября.

Однако после оплаты покупательница не получила никаких электронных документов.

Калужанка попробовала позвонить по указанному номеру телефона, но тот оказался отключен.

Поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.

Фото: Pixabay.com