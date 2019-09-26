Стражи порядка задержали серийного вора

26.09.2019 18:07 179

46-летний житель Калуги был задержан полицейскими по подозрению в совершении серии краж из магазинов области, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 сентября.

В Товарково злоумышленник похитил с прилавка 36 тысяч, в Калуге и Льва Толстого из кассовых аппаратов -14 и 8 тысяч рублей соответственно.

В Кондрово вор украл из ящика для хранения выручки более 9 тысяч, а в Медыни преступник вытащил из кошелька продавца 11,5 тысяч рублей.

В ближайшее время гражданин предстанет перед судом.

Фото: Pixabay.com