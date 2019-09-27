В колонии строгого режима замироточила икона

27.09.2019 08:12 33

Семь лет назад в медынской исправительной колонии строгого режима был освящен храм Анастасии Узорешительницы.

Недавно в церкви замироточила икона Архангела Михаила, которую несколько лет назад привезли в колонию из Курска.

Появление маслянистой влаги заметили осужденные, которые ежедневно посещают святыню, сообщила пресс-служба УФСИН в четверг, 26 сентября.

По этому случаю в храме отслужили молебен.

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.