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Дама задолжала 62 тысячи за газ

27.09.2019 07:34 0 112
Дама задолжала 62 тысячи за газ

Калужанка задолжала 62 тысячи по платежам за природный газ, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 26 сентября.

Приставы направили запросы в банки и узнали, что в одном из них у гражданки есть расчетный счет со значительной суммой.

В результате счет арестовали и списали с него всю сумму долга и пенни.

Фото: Pixabay.com.


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