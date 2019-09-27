Дама задолжала 62 тысячи за газ

Калужанка задолжала 62 тысячи по платежам за природный газ, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 26 сентября.
Приставы направили запросы в банки и узнали, что в одном из них у гражданки есть расчетный счет со значительной суммой.
В результате счет арестовали и списали с него всю сумму долга и пенни.
Фото: Pixabay.com.
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