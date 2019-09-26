Калужанин пожаловался на плохие котлеты в магазине

26.09.2019 17:05 54

С 11 по 25 сентября в Роспотребнадзоре работала горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и их срокам годности.

За это время в Управление поступила только одна жалоба.

Калужанин пожаловался на некачественные мясные полуфабрикаты, которые продаются в одной из торговых сетей.

В настоящее, в рамках рассмотрения обращения, в отношении данного субъекта торговли проводится внеплановая проверка, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 26 сентября.

Фото: Pixabay.com.