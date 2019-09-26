Грузовики раздавили легковушку на Варшавке

26.09.2019 16:15 197

В 13:24 в четверг, 26 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жуковском районе. На 97 километре трассы А-130 столкнулись «Скания», «Ивеко» и «Ниссан». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 11 человек – спасатели, инспекторы ДПС и медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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