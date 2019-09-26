Воспитанники детдомов побывали с экскурсией в Госавтоинспекции

26.09.2019 12:55 205

Воспитанники Азаровского и Кондровского детских домов побывали в гостях у региональной Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 26 сентября.

Дорожные инспекторы провели для ребят мини-экскурсию по МРЭО, показали, как регистрируют автомобили и сдают экзамены.

Перед главным входом в Управление подростки рассмотрели новые патрульные машины и мотоциклы.

Начальник областного ГИБДД выступил с речью перед гостями и ответил на их вопросы.

В завершение встречи мальчишки и девчонки посетили музей истории ГАИ-ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.