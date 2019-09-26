«Рено Логан» вылетел с «Киевки» и перевернулся

26.09.2019 12:12 438

Около 7:30 утра в четверг, 26 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Бабынинском районе. На 196 километре Киевской трассы «Рено Логан» вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.