В калужских амбарах искали жуков-вредителей

26.09.2019 10:19 128

Специалисты Россельхознадзора проверили складские помещения тринадцати организаций, осуществляющих хранение зерна, сообщила пресс-служба Управления в среду, 25 сентября.

На площади более 389 тысяч метров кубических сотрудники ведомства искали опасного вредителя – карпового жука.

Это насекомое съедает зерно и оставляет ядовитую порошкообразную массу.

Проводилось как визуальное обследование помещений, так и применение феромонных ловушек.

Всего было установлено 300 конструкций, которые по прошествии некоторого времени, собрали и проверили.

Карповых жуков в них не нашли.

Фото: Pixabay.com