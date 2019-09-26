Некоторые дома на Кубяке и в Подзавалье останутся без электричества

26.09.2019 07:19 217

В четверг, 26 сентября, в связи с плановыми работами некоторые дома в Калуге обесточат, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:30 до 12:00 не будет электричества:

ул.Кубяка 9к5,к6,к3,к4,к.1,

ул.Кубяка 11а,29

С 08:30 до 17:00 без электроэнергии останутся:

ул.Н.Садовая 97-111,126-144;

переулок Н.Садовый (полностью),

ул.Выгонная 32,34,36;

переулок Лаврентьевский (полностью);

переулок Карачевский (полностью),

ул.Н.Лаврентьевская 18-30,21;

переулок 1-ый Садовый 27,19,14,25;

переулок Южный 4.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.