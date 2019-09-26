26.09.2019 07:02 181

Судебные приставы провели День единого приема граждан во всех городских, районных и межрайонных отделах области.

Всего в ходе Дня приёма к должностным лицам регионального ведомства обратились 511 граждан и представителей организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Они приходил в отделы судебных приставов, и знакомились с материалами исполнительных производств; получали разъяснения о порядке исполнения требований исполнительных документов, о мерах принудительного воздействия, предусмотренных действующим законодательством. Одной из наиболее актуальных тем обращений стали условия и временные рамки снятия ограничения на выезд за пределы страны и запрета на регистрационные действия с транспортом.

В рамках Дня единого приёма жители калужского региона смогли не только проконсультироваться по интересующим вопросам, но и на месте оплатить свои долги через платежные терминалы. В результате в этот день судебные приставы взыскали 387 тысяч рублей различных видов задолженностей.