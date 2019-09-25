Электрогазосварщики сразятся на конкурсе профмастерства

25.09.2019 17:15 137

Завтра на базе ГП «Калугаоблводоканал» пройдет областной конкурс профессионального мастерства электрогазосварщиков.



В конкурсе примут участие 17 человек из организаций ЖКХ региона.

В форме тестирования они ответят на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и охраны труда. Второй этап включает в себя выполнение практического задания. Специалисты выполнят кислородную резку и сварку труб. РНа это отводится 11 минут, сообщает пресс-служба облатсного водоканала.



Нормативное время выполнения практического задания - 11 минут.



Фото: pxhere.com.