«Улыбка» стала лучшей на Всероссийском фотофестивале

Фотографы из «Улыбки» из ДШИ №2 им. С. С. Туликова стали лучшими на Всероссийском фотофестивале. В Серпухове проходил Второй фестиваль русской художественной фотографии памяти Анатолия Кулакова, посвященный истории и современности жанра фотонатюрморт в России XX и XXI веков.
В течение трех дней фестиваля участники посетили 14 выставок классического и современного натюрморта, посетили знаменитую Пущинскую усадьбу в Пущино.
По результатам блиц-конкурса 1 место занял Антон Князев, ученик фотостудии, а 3 место заняла Мария Соколова- преподаватель фотостудии.
Всего в блиц - конкурсе участвовало 30 человек, из которых выбрали лучшую тройку.
Фото: ДШИ№2.
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