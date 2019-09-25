«Улыбка» стала лучшей на Всероссийском фотофестивале

25.09.2019 15:30 222

Фотографы из «Улыбки» из ДШИ №2 им. С. С. Туликова стали лучшими на Всероссийском фотофестивале. В Серпухове проходил Второй фестиваль русской художественной фотографии памяти Анатолия Кулакова, посвященный истории и современности жанра фотонатюрморт в России XX и XXI веков.

В течение трех дней фестиваля участники посетили 14 выставок классического и современного натюрморта, посетили знаменитую Пущинскую усадьбу в Пущино.



По результатам блиц-конкурса 1 место занял Антон Князев, ученик фотостудии, а 3 место заняла Мария Соколова- преподаватель фотостудии.



Всего в блиц - конкурсе участвовало 30 человек, из которых выбрали лучшую тройку.

Фото: ДШИ№2.