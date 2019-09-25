Пешеходам напомнят правила дорожного движения

В Калуге с 23-го по 30-е сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Только за 8 месяцев этого года в Калуге зарегистрировано 96 ДТП с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли, 95 пострадали.
По вине пешеходов произошло 28 аварий, в которых 23 человека погибли и 27 травмированы. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 69 ДТП, 4 человека погибло, 69 пострадали.
Неутешительная статистика заставила автоинспекторов еще раз напомнить участникам дорожного движения о своих обязанностях: переходить дорогу на нерегулируемых переходах, убедившись в том, что вас пропускают. Быть внимательнее и не отвлекаться на мобильные телефоны, смотреть по сторонам.
Фото: pxhere.com.
|
Электрогазосварщики сразятся на конкурсе профмастерства 25.09.2019 17:15
«Улыбка» стала лучшей на Всероссийском фотофестивале 25.09.2019 15:30
Калужане останутся без газа 25.09.2019 15:18
Карантин по бешенству введен еще в двух районах 25.09.2019 14:08
За затопленный подвал УК заплатит 125 тысяч 25.09.2019 14:01
Житель Обнинска чудом уберег свои деньги 25.09.2019 13:49
Молодые ученые поборются за денежные премии 25.09.2019 12:51
«Нива» сбила пешехода в Балабаново 25.09.2019 12:35
В Белкинском парке посадят дуб Петра Первого 25.09.2019 12:05
Продавец постельного белья ограбил пенсионера 25.09.2019 10:26
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: