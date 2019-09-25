Пешеходам напомнят правила дорожного движения

25.09.2019 15:21 174

В Калуге с 23-го по 30-е сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Только за 8 месяцев этого года в Калуге зарегистрировано 96 ДТП с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли, 95 пострадали.

По вине пешеходов произошло 28 аварий, в которых 23 человека погибли и 27 травмированы. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 69 ДТП, 4 человека погибло, 69 пострадали.

Неутешительная статистика заставила автоинспекторов еще раз напомнить участникам дорожного движения о своих обязанностях: переходить дорогу на нерегулируемых переходах, убедившись в том, что вас пропускают. Быть внимательнее и не отвлекаться на мобильные телефоны, смотреть по сторонам.

Фото: pxhere.com.