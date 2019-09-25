Карантин по бешенству введен еще в двух районах

25.09.2019 14:08 247

Постановлением Губернатора региона еще в двух районах- Ферзиковском и Малоярославецком, объявлен карантин.

Лабораторные исследования подтвердили у животных бешенство. В связи с чем комитет ветеринарии обращается к владельцам зверей, которые обязаны:

- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных;

- доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые местной администрацией по представлению главного государственного ветеринарного инспектора района (города), в ветеринарные лечебно - профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины;

- принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям; с этой целью выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против бешенства собак.

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