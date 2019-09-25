В Белкинском парке посадят дуб Петра Первого

25.09.2019 12:05 164

В эту пятницу Фонд «Усадьба Белкино» будет отмечать свой день рождения.

Как сообщает портал Obninsk.Name, в честь праздника пройдут мастер-классы, концерты. Но самым необычным подарком станет посадка саженца, выращенного из желудя от дуба Петра Великого.

Сотрудник Летнего сада расскажет об этом уникальном дереве-памятнике и о всероссийском проекте по возрождению исторических парков.



Организаторы обращают внимание, что праздник состоится при любой погоде, начало в 17 часов.

Фото: pxhere.com.