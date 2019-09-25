Иностранец распечатал трудовой патент на принтере

В Боровском районе возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба областной МВД.

Один из граждан ближнего зарубежья при переоформлении трудового патента предоставил сотруднику миграционного центра поддельный документ. Патент был распечатан на цветном струйном принтере.

Сейчас подозреваемый в преступлении находится под подпиской о невыезде.

Фото: pxhere.com.