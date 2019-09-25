Сотрудник салона сотовой связи присвоил 3 тысячи рублей

25.09.2019 10:06 208

В дежурную часть обнинской полиции поступило заявление о недостаче в размере трех тысяч рублей в одной из торговых точек, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснилось, деньги из кассы взял работник смены в салоне сотовой связи. Позже сотрудник признался в содеянном и даже перечислил присвоенную ранее сумму.

За присвоение или растрату ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.