На нескольких улицах Калуги теперь не разгонишься

Городская комиссия по безопасности дорожного движения поддержала предложения установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона»,которые ограничивают скорость автомобилей до 20 километров в час, на нескольких калужских улицах.
Как сообщает пресс-служба горуправы, такие знаки появятся на въезде в пригород Калуги в деревню Крутицы, в проезде, соединяющем улицу Кирова у дома №57 с улицей Суворова.
Третьей улицей, на которой появятся знаки 5.21 «Жилая зона», станет Терепецкая. Ограничения будут введены только на одном ее участке. Там знаки также попросили установить жители.
Кроме того, комиссией было также поддержано предложение установить знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» в Смоленском переулке. Остановка будет запрещена на нечетной стороне переулка, стоянка – на четной.
Фото: горуправа Калуги.
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